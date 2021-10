Sodexo précise les conditions financières de départ de son ancien DG

AOF - EN SAVOIR PLUS

Denis Machuel conservera aussi une partie de ses droits aux actions attribuées en 2018, 2019 et 2020, soit 41 514 actions sur les 75 000 initialement attribuées, valorisées à 2 872 221 euros. Valorisation qui ne tient pas compte de la réalisation des conditions de performance mesurée à la fin de la période d'acquisition des plans.

(AOF) - Sodexo a publié ce matin la rémunération et les conditions financières de départ de Denis Machuel. L'ancien directeur général du groupe de restauration collective a ainsi perçu, au titre de l'exercice 2021-2022, une rémunération fixe de 900 000 euros, complétée par une rémunération variable de 75 000 euros. Il n'a en revanche touché aucune indemnité de départ.

