Sodexo: plan stratégique à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - Sodexo fait part de la présentation ce jour, lors d'une journée investisseurs, de son plan stratégique à horizon 2025 'visant à générer une croissance durable et rentable et à créer de la valeur pour ses actionnaires et l'ensemble de ses parties prenantes'.



Elle repose sur un recentrage sur les services de restauration (avec plus de sélectivité dans le facilities management), une croissance rentable accélérée des services avantages et récompenses, et un impact de la contribution sociétale et environnementale renforcé.



Sodexo vise +8 à +10% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants pour l'exercice 2023 et +6 à +8% de croissance interne du CA pour les exercices 2024 et 2025 avec une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.