Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : 'performance en ligne avec les hypothèses' Cercle Finance • 11/09/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Sodexo revendique une performance du quatrième trimestre 2019-20 en ligne avec les hypothèses pour le second semestre publiées le 7 juillet pour le chiffre d'affaires, l'impact sur le résultat d'exploitation et les liquidités générées par les opérations. En anticipation de la fin des programmes de soutien gouvernementaux dans plusieurs pays, il a décidé d'engager proactivement des actions qui devraient représenter environ 160 millions d'euros de dépenses de restructuration au second semestre 2019-20. De plus, compte tenu de la détérioration de la performance de certains actifs en raison de la Covid-19, Sodexo procède à la revue de leur juste valeur, susceptible de conduire à des dépréciations, sans incidence sur la trésorerie, d'environ 250 millions au second semestre.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.52%