Sodexo : partenariat mondial avec Uber Eats

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce la signature avec Uber Eats d'un accord de partenariat mondial, qui permettra aux détenteurs de cartes restaurant Sodexo de pouvoir régler et se faire livrer leur repas via l'application Uber Eats. Le groupe de services précise que ce partenariat avec le spécialiste de la livraison de repas est d'abord lancé en France, puis sera étendu à d'autres pays européens et en Amérique latine dans les prochains mois. En France, les détenteurs de la carte Sodexo Pass Restaurant pourront désormais se faire livrer des plats de restaurants, sept jours sur sept, sans minimum de commande et jusqu'à 38 euros par jour, dans plus de 240 agglomérations.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.26%