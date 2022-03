Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: partenariat étendu avec University Hospitals information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - Sodexo a fait état jeudi d'une extension de son contrat avec son premier client dans le secteur américain de la santé, le groupe hospitalier University Hospitals (UH).



Dans un communiqué, le groupe français rappelle qu'il fournit déjà à UH toute une gamme de services allant de la restauration des patients à l'exploitation de cafétarias, en passant par la gestion de ses bâtiments et de ses équipements de santé.



Basé à Cleveland, University Hospitals détient un réseau constitué de 23 centres hospitaliers et de plus de 50 centres de soins, soit un effectif de plus de 200 médecins, dans le nord de l'Ohio.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -1.00%