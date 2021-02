Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : partenariat avec PartsSource dans la santé Cercle Finance • 22/02/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé lundi qu'il allait s'associer au fabricant américain de pièces détachées PartsSource afin de proposer des services de gestion des équipements de la santé en Amérique du Nord. Dans un communiqué, les deux groupes expliquent qu'ils comptent mettre au point une offre basée sur des logiciels permettant la réparation et la maintenance des dispositifs médicaux. Très présent en Amérique du Nord, où le groupe a notamment pour client le Corps des Marines des Etats-Unis (USMC), Sodexo emploie quelque 160.000 personnes dans la région.

