Sodexo: objectifs à moyen terme fixés pour Pluxee

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs, Sodexo fait part de la stratégie de croissance et des objectifs à moyen terme de Pluxee, qui devrait être cotée sur Euronext Paris le 1er février, sous réserve de l'approbation de l'AG de Sodexo le 30 janvier et des conditions de marché.



Le plan stratégique de la nouvelle société vise à 'poursuivre une croissance rentable en renforçant son leadership sur le marché des titres repas et alimentaires et en enrichissant son offre d'avantages aux salariés et de solutions d'engagement'.



Affichant une croissance organique du chiffre d'affaires de 20% pour son premier trimestre comptable, elle l'anticipe 'à deux chiffres' pour l'exercice 2024, avec une marge d'EBITDA récurrent 'stable a minima, après prise en compte des frais de siège'.



Pour l'exercice 2026, Pluxee vise une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires, une amélioration de la marge d'EBITDA récurrent à environ 37% et un taux de conversion moyen de free cash-flow sur EBITDA supérieur à 70%.





