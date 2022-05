Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: nouvelle feuille de route des services avantages information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la revue stratégique engagée ces derniers mois, Sodexo déclare avoir défini une nouvelle feuille de route pour accélérer le développement de son activité services avantages & récompenses.



L'option consistant à faire entrer un investisseur dans le capital de cette activité n'a pas été retenue, le conseil d'administration du groupe de services ayant estimé qu'elle n'était pas suffisamment créatrice de valeur.



'La nouvelle feuille de route de l'activité services avantages & récompenses permettra à Sodexo de profiter pleinement du fort potentiel de développement de cet actif stratégique dans les années à venir', juge-t-il.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris 0.00%