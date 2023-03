Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sodexo: nouvelle directrice générale au Canada information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 16:41

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé jeudi la nomination de Johanne Bélanger, une cadre dirigeante passée entre autres par Marriott, au poste de directrice générale de sa filiale canadienne, Sodexo Canada.



Au cours de sa carrière de près de 20 ans, menée à la fois au Canada et aux Etats-Unis, Johanne Bélanger a travaillé dans de nombreux secteurs, allant de la santé au tourisme et l'hôtellerie en passant par la distribution et l'événementiel.



Elle était jusqu'ici responsable des activités canadiennes de santé et de soins des personnes âgées chez Compass, une division qu'elle a accompagnée dans sa phase de transformation durant la pandémie.



Johanne Bélanger était passée précédemment par le service marketing de Marriott en Amérique du Nord, par l'agence de promotion Destination Toronto ainsi que chez Freeman Audio Visual Services.



Sodexo, qui est présent au Canada depuis plus de 40 ans, emploie 7000 personnes dans le pays à travers ses activités de fourniture de services de gestion des aliments et des installations.