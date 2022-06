Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: nouvelle application mobile, Everyday, pour les USA information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le groupe français de restauration collective Sodexo a annoncé jeudi le lancement aux Etats-Unis d'une nouvelle application mobile destinée à ses clients, baptisée 'Everyday'.



Le service doit permettre aux utilisateurs de ses sites américains de bénéficier de fonctionnalités telles que la commande sur bornes ou à distance, le règlement numérique et le paiement sans passage par les caisses.



Cette nouvelle technologie doit être déployée cet automne dans les campus universitaires où l'entreprise est présente, avant d'arriver dans ses points de vente installés dans les établissements de santé d'ici à la fin de l'année.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +0.84%