Sodexo: nouveau directeur financier pour début mai

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce la nomination de Sébastien de Tramasure, actuellement directeur financier de Sodexo Amérique du Nord, au poste de directeur financier groupe, dans le cadre d'un plan de succession préparé de longue date.



Sébastien de Tramasure travaille chez Sodexo depuis près de 18 ans. Avant son poste actuel, il a occupé divers postes au sein de la fonction finance, notamment celui de directeur financier de Sodexo Services Avantages & Récompenses (aujourd'hui Pluxee).



Marc Rolland, directeur financier du groupe de services depuis 2015, continuera d'exercer ces fonctions tout en travaillant à la transition jusqu'au 1er mai 2024, avant de prendre de nouvelles fonctions qui seront annoncées en temps voulu.





