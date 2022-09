Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sodexo: nouveau contrat avec Ardent Health Services information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce la signature d'un nouveau contrat avec Ardent Health Services, entreprise spécialisée dans les soins de santé aux Etats-Unis, à laquelle il fournissait déjà des services de nutrition et prévention des infections aux patients sur quatre sites.



Grâce à ce partenariat renforcé, plus de 1.500 employés de Sodexo proposeront des services de restauration et de nutrition, ainsi que des services de prévention des infections sur plus de 50 sites Ardent répartis dans six États américains.



Sodexo continuera d'accompagner Ardent dans la mise en place de processus, de nouvelles technologies et de prestations de services standardisés, pour lui permettre d'améliorer son efficacité opérationnelle tout en améliorant la qualité des soins prodigués aux patients.