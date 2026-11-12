Sodexo nomme une nouvelle directrice générale de Sodexo Live!

La branche événementielle de Sodexo sera dirigée par Belinda Oakley à compter du 17 décembre 2026.

Sodexo annonce la nomination de Belinda Oakley au poste de directrice générale de Sodexo Live!, sa branche évènementielle, au niveau mondial. La nouvelle dirigeante prendra son poste à compter du 17 décembre 2026 et rejoindra également le comité exécutif de Sodexo.

Elle reportera à Thierry Delaporte, directeur général du groupe, et conservera ses fonctions actuelles de directrice générale de Sodexo Live! Amérique du Nord en parallèle de ses responsabilités mondiales.