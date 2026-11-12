Sodexo nomme Belinda Oakley en tant que Directrice Générale de Sodexo Live! au niveau mondial

Sodexo annonce la nomination de Belinda Oakley au poste de Directrice Générale de Sodexo Live! au niveau mondial, à compter du 17 décembre 2026. Elle reportera à Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, et rejoindra le Comité Exécutif de Sodexo.

La nomination de Belinda Oakley intervient à la suite de la proposition de nomination de Nathalie Bellon-Szabo à la présidence du Conseil d’Administration de Sodexo, sous réserve du renouvellement de son mandat d’Administratrice à l’Assemblée Générale du 16 décembre 2026.

Depuis son arrivée chez Sodexo en janvier 2023 en tant que Directrice Générale de Sodexo Live! pour l’Amérique du Nord, son marché le plus important, Belinda a joué un rôle clé dans le développement de l’activité et le renforcement du leadership de l’entreprise dans l’hospitalité, l’excellence culinaire et les expériences live. Sous sa direction, Sodexo Live! a noué des partenariats majeurs avec des organisations de premier plan, notamment les Florida Panthers à l’ Amerant Bank Arena , les Seattle Mariners et le nouveau Nissan Stadium des Tennessee Titans , tout en élargissant sa présence dans de grands centres de congrès et des destinations culturelles majeures.

Belinda apporte 25 années d’expérience dans la restauration collective et la restauration franchisée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, dont huit ans au sein de Compass Group, où elle a notamment occupé pendant cinq ans le poste de Directrice Générale de Chartwells School Dining Services .

Belinda conservera ses fonctions actuelles de Directrice Générale de Sodexo Live! Amérique du Nord en parallèle de ses responsabilités mondiales.

Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo : Belinda est une dirigeante exceptionnelle qui allie vision stratégique, sens aigu du développement commercial, excellence opérationnelle et engagement fort envers les équipes. Sa solide expérience du marché nord-américain, référence mondiale dans les secteurs du sport, du divertissement et de l’hospitalité, s’accompagne d’un parcours international où elle a occupé plusieurs fonctions de dirigeante. Ces qualités constituent un atout majeur pour continuer à renforcer la position de Sodexo Live! dans le monde. Je souhaite également remercier Nathalie Bellon-Szabo pour son action à la tête de Sodexo Live!, qui, en quelques années seulement, est devenue l’un des principaux moteurs de croissance de Sodexo. »

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

24 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2026 443 000 collaborateurs au 31 août 2026 1 er employeur privé français dans le monde 43 pays 80 millions de consommateurs chaque jour 8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 22 octobre 2026)

Biographie de Belinda Oakley

Belinda Oakley est Directrice Générale de Sodexo Live! Amérique du Nord, son marché le plus important, depuis janvier 2023. À ce titre, elle dirige

15 000 collaborateurs répartis sur 130 sites aux États-Unis et au Canada. Sous sa direction, Sodexo Live! a renouvelé son partenariat emblématique avec les Seattle Mariners pour une durée de 25 ans, tout en remportant d’importants nouveaux contrats comme les Florida Panthers et le nouveau Nissan Stadium des Tennessee Titans. Belinda a également piloté les services d’hospitalité de premier plan lors du Super Bowl LIX, de Grands Prix de Formule 1 et de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA.

Belinda a débuté sa carrière en Australie au sein d’enseignes de restauration franchisée avant de rejoindre le Royaume-Uni en 2007, où elle a dirigé l’activité de services aux entreprises de Benugo.

En 2011, elle s’est installée aux États-Unis et a ensuite rejoint Compass Group, où elle a passé huit années. Elle y a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de Chartwells Higher Education avant d’être nommée Directrice Générale de Chartwells K12 School Dining qu’elle a dirigée pendant cinq ans.

Au cours de ses 25 années de carrière, Belinda a bâti un solide parcours marqué par la croissance, la transformation des organisations et le développement d’équipes performantes, centrées sur l’humain.

Belinda est titulaire d’un Executive MBA du Daniels College of Business de l’Université de Denver, où elle intervient également comme professeure associée au sein du programme Executive MBA . Elle réside aux États-Unis.

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