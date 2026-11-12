Sodexo nomme Belinda Oakley à la tête de Sodexo Live! à compter du 17 décembre

Sodexo SA EXHO.PA :
-
NOMME BELINDA OAKLEY AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SODEXO LIVE! AU NIVEAU MONDIAL, À COMPTER DU 17 DÉCEMBRE
Texte original nGNX1qcfg6
Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Rédaction de Gdansk)
Sodexo SA EXHO.PA :
NOMME BELINDA OAKLEY AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SODEXO LIVE! AU NIVEAU MONDIAL, À COMPTER DU 17 DÉCEMBRE
Texte original nGNX1qcfg6
Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Rédaction de Gdansk)
|61,2500 EUR
|Euronext Paris
|+0,08%
À Malaga, symbole du surtourisme en Espagne, consignes à bagages, boîtes à clés et boutiques de souvenirs prolifèrent : dans le centre, les habitants dénoncent les locations touristiques et la flambée des loyers, un combat emblématique de la crise du logement secouant ... Lire la suite
Face à une intensification des violences aux abords voire au sein des lycées, le gouvernement a tapé du poing sur la table jeudi et menacé de sanctions pénales les auteurs d'actes visant des personnels de l'Education nationale. De nouveaux incidents impliquant ... Lire la suite
Avec la démission de Jensen Huang de Nvidia, l'intelligence artificielle (IA) perd l'un de ses principaux banquiers, un influent diplomate entre Washington et Pékin, et l'avocat d'un développement sans frein du secteur. Au printemps, le patron au célèbre blouson ... Lire la suite
Banco BPM va évaluer l'opération de fusion proposée par Crédit Agricole Italia et demande que sa valorisation tienne compte de sa perte d'attractivité, a indiqué jeudi le conseil d'administration de la banque milanaise. Une fusion entre Banco BPM et la filiale ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 361,36
|+0,34%
|95,25
|+3,02%
|165,48
|-4,75%
|3,551
|-4,36%
|105,85
|-2,31%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer