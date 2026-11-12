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Sodexo nomme Belinda Oakley à la tête de Sodexo Live! à compter du 17 décembre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 18:06

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Sodexo SA EXHO.PA :

  • NOMME BELINDA OAKLEY AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SODEXO LIVE! AU NIVEAU MONDIAL, À COMPTER DU 17 DÉCEMBRE

Texte original nGNX1qcfg6

Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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