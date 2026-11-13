 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sodexo muscle son organisation, Jefferies reste optimiste
information fournie par AOF 13/11/2026 à 10:46

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Le géant français des services de restauration a nommé hier une nouvelle directrice générale mondiale pour sa branche Sodexo Live!. Saluant le renforcement opérationnel opéré par le groupe ces derniers mois, les analystes maintiennent leur recommandation à l'achat et fixent un objectif de cours à 69 euros.

Sodexo a annoncé hier la nomination de Belinda Oakley au poste de directrice générale mondiale de Sodexo Live!, sa branche évènementielle et de loisirs, qui représente 10% du chiffre d'affaires du groupe. Elle succède à Nathalie Bellon-Szabo, qui a quitté ses fonctions après sa nomination proposée à la présidence du conseil d'administration.

Belinda Oakley conserve ses fonctions de directrice générale de Sodexo Live! Amérique du Nord, qu'elle occupe depuis 2023. Sur les trois dernières années, cette division a enregistré une croissance annuelle moyenne composée de son chiffre d'affaires organique d'environ 14%, selon Jefferies.

Une nouvelle structure opérationnelle

Il s'agit du neuvième changement au sein de l'équipe de direction générale de Sodexo au cours des douze derniers mois. Celle-ci compte désormais onze membres. Cette nouvelle organisation vise "à renforcer la décentralisation du groupe en accordant davantage de responsabilités aux équipes opérationnelles, à réduire les niveaux hiérarchiques, à améliorer les processus de décision et à renforcer la responsabilisation des équipes", analyse Jefferies.

Selon les analystes, "le renforcement de l'exécution opérationnelle et le regain d'attention porté au développement commercial devraient favoriser une amélioration de la croissance du chiffre d'affaires au cours des prochains trimestres". Jefferies reste donc à l'achat, avec un objectif de cours à 69 euros. Peu avant 10h30, le titre progresse de 0,65%, à 61,65 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

SODEXO
61,5500 EUR Euronext Paris +0,49%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 10:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 359,2 -0,03%
ADOCIA
4,89 +13,62%
Pétrole Brent
95,77 -0,19%
2CRSI
19,49 +6,33%
SOITEC
105,35 -0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank