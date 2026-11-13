Sodexo muscle son organisation, Jefferies reste optimiste

(Zonebourse.com) - Le géant français des services de restauration a nommé hier une nouvelle directrice générale mondiale pour sa branche Sodexo Live!. Saluant le renforcement opérationnel opéré par le groupe ces derniers mois, les analystes maintiennent leur recommandation à l'achat et fixent un objectif de cours à 69 euros.
Sodexo a annoncé hier la nomination de Belinda Oakley au poste de directrice générale mondiale de Sodexo Live!, sa branche évènementielle et de loisirs, qui représente 10% du chiffre d'affaires du groupe. Elle succède à Nathalie Bellon-Szabo, qui a quitté ses fonctions après sa nomination proposée à la présidence du conseil d'administration.
Belinda Oakley conserve ses fonctions de directrice générale de Sodexo Live! Amérique du Nord, qu'elle occupe depuis 2023. Sur les trois dernières années, cette division a enregistré une croissance annuelle moyenne composée de son chiffre d'affaires organique d'environ 14%, selon Jefferies.
Une nouvelle structure opérationnelle
Il s'agit du neuvième changement au sein de l'équipe de direction générale de Sodexo au cours des douze derniers mois. Celle-ci compte désormais onze membres. Cette nouvelle organisation vise "à renforcer la décentralisation du groupe en accordant davantage de responsabilités aux équipes opérationnelles, à réduire les niveaux hiérarchiques, à améliorer les processus de décision et à renforcer la responsabilisation des équipes", analyse Jefferies.
Selon les analystes, "le renforcement de l'exécution opérationnelle et le regain d'attention porté au développement commercial devraient favoriser une amélioration de la croissance du chiffre d'affaires au cours des prochains trimestres". Jefferies reste donc à l'achat, avec un objectif de cours à 69 euros. Peu avant 10h30, le titre progresse de 0,65%, à 61,65 euros.
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