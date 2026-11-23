Mickaël Le Bohellec, qui dirigeait jusqu'ici l'activité Seniors de Sodexo France, a pris ses fonctions le 1er octobre 2026. Sa nomination, annoncée lundi, accompagne le développement d'une offre commune dans la restauration et l'événementiel.

Les deux enseignes visent notamment les sites sportifs et culturels. Pour l'organisateur d'un tournoi, par exemple, cette offre pourrait permettre de réunir dans un même contrat la restauration du public et la réception des invités. Sodexo Live! France et Lenôtre ne précisent ni les premiers projets ni les objectifs chiffrés.

"Dans ses nouvelles fonctions depuis le 1er octobre, Mickaël Le Bohellec a pour mission de poursuivre l'accélération de la croissance de Sodexo Live! en France, tout en accompagnant le développement et le rayonnement de la Maison Lenôtre", indiquent les deux enseignes dans un communiqué.

Plus de trente ans au sein du groupe

Entré chez Sodexo en 1995, le nouveau directeur général a exercé plusieurs fonctions en France, notamment dans la restauration d'entreprise et la santé. Il a également travaillé aux Etats-Unis, où il a participé au développement commercial des activités de santé et de services aux seniors.

A 14h50 lundi, l'action Sodexo perdait 0,59 %, à 58,95 euros.