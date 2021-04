Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : les prévisions déçoivent, le titre recule Cercle Finance • 01/04/2021 à 09:56









(CercleFinance.com) - Sodexo a dévoilé jeudi des résultats meilleurs que prévu au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021, mais ses prévisions pour le second semestre ont déçu les investisseurs et le titre baissait dans les premier échanges à la Bourse de Paris. Le groupe français de restauration collective a fait état ce matin d'un résultat net ajusté de 128 millions d'euros pour les six mois clos au 28 février, contre 424 millions d'euros pour le premier semestre 2019-2020, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire. Sa marge d'exploitation s'établit à 3,1%, un niveau largement supérieur aux prévisions puisque le consensus visait autour de 2,6%. Le chiffre d'affaires ressort à 8.595 millions d'euros, soit une baisse de 26,5% que le spécialiste de la distribution collective et des titres de services prépayés attribue à la pandémie de Covid-19. Le groupe précise par ailleurs que la situation reste 'volatile' à court terme, particulièrement en Europe du fait des nouvelles vagues de la pandémie. Dans ce contexte, Sodexo dit attendre pour le second semestre de l'exercice 2020-2021 une croissance interne entre 10% et 15%, là où le consensus espérait plutôt une accélération de l'ordre de 25%. Conséquence, l'action du numéro deux mondial du secteur - derrière le britannique Compass - cédait environ 1% en début de matinée, faisant ressortir une capitalisation boursière de moins de 12 milliards d'euros. Le titre demeure néanmoins en hausse de plus de 18% depuis le début de l'année.

