Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : les prévisions de résultats d'un analyste Cercle Finance • 05/07/2021 à 16:36









(CercleFinance.com) - Le titre est en léger repli à la Bourse de Paris. Credit Suisse confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 76 E. Après les résultats du 3ème trimestre, l'analyste abaisse ses estimations d'EBIT pour l'exercice 2021 de -1% (il considère qu'il s'agit d'une baisse de 1%) mais relève ses estimations d'EBIT pour l'exercice 2022 de 2% en tenant compte du nouveau contrat NHS annoncé le 2 juillet. ' La direction reste confiante dans sa capacité à supporter l'inflation et s'attend à ce que la disponibilité de la main-d'oeuvre s'allège progressivement ' indique Credit Suisse. ' Sodexo se négocie avec une décote de 12% par rapport à sa moyenne 2018/19 ce que nous considérons comme justifié compte tenu de nos préoccupations concernant les tendances de croissance sous-jacentes ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -0.29%