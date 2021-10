Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : le titre profite d'un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 14:08









(CercleFinance.com) - Avec un gain d'un peu plus de 1,1%, Sodexo signe l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 mardi suite à un relèvement de recommandation des analystes de Bernstein. Le bureau d'études est passé ce matin d'un conseil 'conserver' sur le titre à une opinion 'surperformance', tout en conservant un objectif de cours de 94 euros. Dans une note de recherche, Bernstein fait remarquer que le titre Sodexo a affiché la plus mauvaise performance de tout le secteur de la restauration collective durant la crise du Covid-19. L'analyste dit toutefois attendre un retournement de tendance avec la parution des résultats annuels du groupe, prévue le 28 octobre, qui devrait selon lui faire apparaître des performances supérieures aux prévisions, de solides perspectives ainsi qu'un possible retour au paiement d'un dividende. Bernstein, qui estime que le redressement du marché de la restauration de collectivité est aujourd'hui mal évalué par le marché, évoque par ailleurs la nomination prochaine d'un nouveau directeur général qui pourrait bien redynamiser la croissance.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.09%