Sodexo : le titre perd plus de 2%, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre perd plus de 2% après avoir annoncé que sa performance au 4ème trimestre 2020 est en ligne avec les hypothèses présentées en juillet, soit une croissance organique en recul de 27% au 4ème trimestre (-28% sur l'ensemble du 2ème semestre 2020). Oddo souligne que cette performance est en ligne avec celle du consensus, qui attend à ce stade une croissance organique de -12.6% sur l'année 2020 (Oddo BHF -12.4%e), ce qui suggère -27% au 4ème trimestre selon ses estimations. ' Le groupe précise que l'impact de sa perte d'activité sur le résultat d'exploitation est également en ligne avec ses hypothèses, soit un drop through de 20/23% au S2, qui semble en phase avec les attentes du consensus (EBIT FY20 à 534 ME, Oddo BHF à 508 ME avec un drop through de 21.5%e) '. Le FCF est également attendu en ligne avec la précédente guidance, soit +/-200 ME au 2ème semestre hors indemnités de remboursement de l'emprunt USPP (149 ME). ' Ces ajustements devraient conduire à un ajustement significativement négatif des BPA 2020e ' rajoute Oddo. Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 65.0 E inchangé. Barclays souligne pour sa part que le quatrième trimestre a été conforme aux prévisions antérieures (croissance de 27 % des ventes et baisse de 20 à 23 % des ventes avec le FCF entre -200 et +200 millions d'euros). Le groupe a également annoncé aujourd'hui une charge de restructuration de 160 millions d'euros en 2020 qui devrait permettre de réaliser des économies similaires d'ici 2022. Le communiqué fait également état d'une dépréciation de 250 millions d'euros (hors trésorerie) et d'une sortie d'impôt de 100 millions d'euros (hors trésorerie). ' Dans l'ensemble, nous ne voyons pas de surprises majeures dans ce communiqué et le considérons comme très conforme aux attentes du marché. Nos inquiétudes demeurent quant aux risques qui pèsent sur l'EBIT du consensus de 2021 et au-delà ' indique Barclays. Le bureau d'analyses confirme son conseil à sous-pondérer et réitère son objectif de 58 E.

