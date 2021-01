Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : le titre gagne 8% après le CA et les prévisions Cercle Finance • 08/01/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 8% après l'annonce de son chiffre d'affaires et des prévisions. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020-2021 baisse de - 22,7 % et de - 21,5 % à 4 432 ME hors effet de la Coupe du Monde de Rugby au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020. Le groupe indique que la tendance s'est donc améliorée depuis le trimestre précédent, qui était en baisse de - 24,9 %. ' À ce stade, au vu de la performance du 1er trimestre, nous maintenons nos prévisions de croissance interne négative comprise entre - 20 % et - 25 % sur le premier semestre de l'exercice 2020-2021, en amélioration par rapport au deuxième semestre de l'exercice 2019-2020 ' indique le groupe. ' Au 1er trimestre de l'exercice 2020-2021, la performance est supérieure aux attentes en termes de maîtrise des coûts et de négociation des contrats. Ainsi, malgré l'incertitude entourant l'évolution de la pandémie, notre objectif de marge d'exploitation au 1er semestre 2020-2021 est désormais d'au moins 2,5 %, au-delà de nos hypothèses initiales de 2 à 2,5 % ' rajoute la direction.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +6.85%