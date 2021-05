SODEXO lance un nouveau modèle économique ans les quartiers prioritaires de la ville

(AOF) - Sodexo annonce le lancement de " La Passerelle ", un nouveau modèle économique visant un impact renforcé en termes d'employabilité, de santé par l'alimentation et de cohésion sociale dans les quartiers prioritaires. La Passerelle, ce sont d'abord des lieux ancrés au cœur de la ville, regroupant plusieurs activités autour d'une légumerie et d'une salle de cohésion. Lauréat de l'appel à projets " Quartiers Fertiles " piloté par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), le premier lieu ouvrira début 2022, à Clichy-sous-Bois. Une dizaine d'autres projets seront lancés d'ici 2025.

Points clés

- Groupe de services aux entreprises, essentiellement sur sites -restauration collective, tickets-repas-, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 19,2 Mds€, généré auprès de 4 types de clientèle -entreprises et administrations pour 55 %, santé et seniors pour 26 %, services sur site pour 17 % et éducation pour 6 % ;

- 2 grandes zones géographiques -l'Amérique latine pour 38 %, l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie pour 62 % ;

- Modèle de création de valeur par amélioration de la vie des clients, avec la technologie et l'innovation comme accélérateurs ;

- Société détenue à 42,2 % par la famille fondatrice Bellon (56,7 % des droits de vote), Sophie Bellon présidant le conseil d'administration de 12 membres, Denis Machuel étant directeur général ;

- Solidité financière avec 5,1 Mds€ de liquidités face à une dette nette de 1,9 Md€ (42 % en dollars) notée A par Standard & Poor's.

Enjeux

- Stratégie « STEP » : rationalisation du portefeuille (présence dans 64 pays contre 80), abandon ou renégociation des contrats les moins rentables et standardisation digitale de la gestion des sites - ;

- Stratégie d'innovation renforcée par 60 M€ d'investissements en 2021 :

- digitalisation de l'entreprise : formation intensive des salariés « Digital Passport », Sodexo Data Lab...

- offre aux clients : sur sites, déploiement des applications Rydoo, MyWayApp pour les résidents, I PROMISE pour les dirigeants, dans les restaurants, application BlueFox,

- écosystème de start-ups avec le fonds Sodexo Ventures et partenariats dans la livraison ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow 2025 » saluée par les agences de notation extra-financière (1er de son secteur pour la 13ème année consécutive dans le SAM Sustainability) :

- recul de 34 d'ici 2025 de 34 % des émissions carbone, de 25 % des déchets

- mise en place « rise with Sodexo » : programme de réduction des déchets alimentaires Wastewatch, réduction des articles à usage unique et des déchets plastiques, alimentation durable et repas « à faible émission de carbone », approvisionnement durable ,1;

- Déploiement mondial de Zeta, architecte de plateformes technologiques offrant des solutions digitales de paiement ;

- Attente d'acquisitions dans les soins à domiciles ;

- Remplacement des 3 grands -France, Royaume-Uni et Etats-Unis- par le Brésil, la Chine et l'Inde.

Défis

- Services d'avantages et récompenses aux salariés impactés par les confinements et le chômage ;

- Impact de la pandémie : recul de 28 % des revenus en 2020-21 ;

- Réaction à la pandémie : recul des investissements, suppressions d'emplois en Belgique et aux Etats-Unis, dépréciations d'actifs et programme de 350 M€ d'économies de coûts d'ici 2022 ;

- Mise en place de « rise with Sodexo », programme post Covid d'offre globale de multi-activités ;

- Objectif pour le 1er semestre de l'exercice 2020-21 (clos le 31 août), révisé à la hausse : repli de 20 à 25 % des revenus, marge opérationnelle positive, d'aumoins 2,5 % et liquidités impactées de 350 M€ environ ;

- Suppression du service du dividende 2019-20, malgré un résultat positif.