SODEXO lance « Rise with Sodexo »

(AOF) - Sodexo a annoncé le lancement mondial de « Rise with Sodexo », programme destiné à ses clients pour répondre aux défis sanitaire, opérationnel et de confiance posés par l'installation dans le temps de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L'expert des '' services de qualité de vie '' souligne qu'alors que de nombreux pays sortent progressivement du confinement, les salariés veulent se sentir en sécurité sur leur lieu de travail et voir leurs attentes prises en compte lorsqu'ils télétravaillent. Les consommateurs doivent être certains de pouvoir compter sur les entreprises auxquelles ils accordent leur confiance parce qu'elles adoptent les normes de santé et de sécurité les plus élevées.

"Dans ce contexte, convaincu que la valeur de nos expertises et de nos services, et de nos engagements en responsabilité d'entreprise sont clés pour regagner la confiance, le groupe a développé " Rise with Sodexo ", afin d'aider ses clients à rebondir et se relancer grâce à une offre complète de services essentiels et innovants. Fort des enseignements tirés de notre soutien aux entreprises basées en Asie lors de la reprise d'activité, les équipes et experts de la société ont identifié les nouveaux besoins des clients et des collaborateurs de tous les secteurs d'activité", a précisé le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS