Sodexo : label sanitaire avec Bureau Veritas

(CercleFinance.com) - Sodexo et Bureau Veritas annoncent s'associer pour instaurer un label visant à certifier le niveau de qualité des mesures d'hygiène liées aux procédures et services de Sodexo, 'pour permettre à ses clients et consommateurs une reprise d'activité en toute confiance'.

Cette labellisation complète les mesures de son programme 'rise with Sodexo' et de son conseil médical consultatif. Elle sera mise en place immédiatement en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada, puis progressivement étendue à d'autres pays.

Elle porte sur les services sur site de facilities management (accueil, services de nettoyage et de désinfection, sécurité et maintenance) et les services de restauration (adaptation des processus de restauration avec distanciation physique, services sans contact).