Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : la croissance déçoit, M baissier sous 107,4/107,25E Cercle Finance • 09/01/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - Lourd contre pied baissier de -6% sur Sodexo qui ricoche sous la résistance des 107,4E de la mi-novembre pour enfoncer le support des 103E, ce qui valide un 'M' baissier (sous 107,4/107,25E). Le titre vient de retomber sur 101,5E et s'apprête à combler le 'gap' des 99,6E du 5 novembre : un retour sur le plancher court terme des 96,5E du 18 octobre semble fort probable.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -6.29%