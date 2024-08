Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo: la cession de Sofinsod est finalisée information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de Sofinsod à la holding de la famille Bellon pour un montant de 918 millions d'euros.



Le groupe de restauration collective avait officialisé l'opération le mois dernier, avec l'objectif de simplifier sa structure actionnariale et de monétiser un actif jugé illiquide.



Sofinsod détient 19,6% de Bellon SA, la holding de la famille fondatrice Bellon et actionnaire de référence des groupes Sodexo comme Pluxee.



L'intégralité du produit de cession sera distribuée sous forme d'un acompte sur dividendes exceptionnel de 6,24 euros par action, qui sera détaché le mardi 27 août.





Valeurs associées SODEXO 88,45 EUR Euronext Paris +0,68%