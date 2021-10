Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : l'indemnité de l'ex-DG revue à la hausse information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé vendredi avoir revu à la hausse le montant de l'indemnité proposée à son ex-directeur général, Denis Machuel, après avoir renforcé l'engagement de non-concurrence de l'ancien dirigeant. Le géant de la restauration collective, qui justifie sa décision par la nécessité de 'mieux protéger le groupe', explique avoir ajouté à la clause de nouveaux rivaux, notamment issus de la sphère numérique. La durée de l'engagement de non-concurrence a par ailleurs été portée de deux à trois ans, avec la mise en place de conditions plus restrictives au niveau de la non-sollicitation des salariés et clients. En contrepartie, son indemnité financière a été portée à vingt-quatre mois de sa rémunération fixe et variable annuelle brute au titre de l'exercice 2020-2021. A titre d'indication, la rémunération fixe de Denis Machuel sur l'exercice écoulé s'était élevée à 900.000 euros. Concernant sa part variable, elle sera déterminée par le conseil d'administration du 26 octobre prochain, devant arrêter les comptes de l'exercice. Denis Machuel, qui avait rejoint Sodexo en 2007, avait refusé de percevoir une indemnité de départ en cas de cessation de ses fonctions. Depuis son départ, le 30 septembre dernier, c'est la présidente du groupe, Sophie Bellon, qui exerce les fonctions de directrice générale par intérim dans l'attente de la nomination d'un ou d'une nouvelle DG.

