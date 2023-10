Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: hausse de 30% du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Sodexo publie au titre de son exercice 2023 (clos fin août) un BPA ajusté en hausse de 29,9% à 6,21 euros et une marge d'exploitation accrue de 0,6 point à 5,6%, pour un chiffre d'affaires de plus de 23,7 milliards d'euros, en croissance interne de 11,6%.



Le conseil d'administration propose un dividende de 3,10 euros, en hausse de 29%, soit un ratio de distribution de 50% en ligne avec sa politique en la matière. Cette proposition sera soumise à l'AG du 15 décembre prochain.



Concernant son projet de spin-off total de Pluxee, le groupe de services indique qu'il sera soumis à une AG dédiée qui se tiendra début 2024. La cotation devrait intervenir début 2024 sur Euronext Paris, 'sous réserve des étapes usuelles et des conditions de marché'.



Hors Pluxee, Sodexo vise pour les exercices 2024 et 2025 une croissance interne du chiffre d'affaires entre +6 et +8% par an, ainsi qu'une marge d'exploitation qui devrait poursuivre sa croissance de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.





