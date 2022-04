Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : 'gap' sous 73,8E, -8% vers 67,5E information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 10:58









(CercleFinance.com) - Le 'profit warning' de Sodexo (réduction de ses objectifs de C.A et de profits) ne pardonne pas : le titre ouvre un 'gap' de rupture sous 73,8E et plonge de -8% vers 67,5E.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 66,68E du 8 mars puis une reprise d'appui sur le plancher des 64,35E du 7 mars.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -8.54%