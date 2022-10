Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : 'gap' au-dessus des 87,3E, refranchit les 90E information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 17:32









(CercleFinance.com) - Sodexo ouvre un 'gap' au-dessus des 87,3E et refranchit les 90E : la sortie du canal 75,5/82,5E augurait du test des 90E, la résistance oblique baissière moyen terme: le prochain objectif pourrait se situer vers 100E.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +3.81%