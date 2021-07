Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : gagne 2%, un broker en soutien Cercle Finance • 02/07/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Sodexo gagne près de 2% à Paris, porté par une analyse de AlphaValue qui a relevé vendredi son opinion sur le titre, passant de 'vente' à 'accumuler', en raison des effets bénéfiques de la diversification engagée par le groupe français de restauration collective. Si le bureau d'études indépendant indique avoir abaissé ses estimations de résultats pour 2021 en raison de l'apparition de nouvelles vagues de Covid, il précise que cet effet est partiellement compensé par l'amélioration attendue du marché américain de l'enseignement. Le cabinet parisien, qui affiche un objectif de cours à six mois de 86,6 euros sur le titre, dit toutefois ne pas prévoir d'amélioration véritable des perspectives du groupe avant 2023, contre 2022 jusqu'ici.

