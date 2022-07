Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: franchit l'oblique baissière, s'élance vers les 75E? information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 09:36









(CercleFinance.com) - Sodexo a bien rebondi sur la zone des 64,6/64,7E (après le 6 avril et le 23 juin) et et se redresse vers 71,85E.

Le franchissement réussi des 68,3E (résistance oblique moyen terme) valide bien l'objectif des 75E (zénith de la mi-mai).







Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +2.35%