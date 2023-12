Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: formation du conseil d'administration de Pluxee information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sodexo fait part de la composition du futur conseil d'administration de Pluxee, avec des personnalités apportant 'une solide expérience acquise à la fois dans de grandes sociétés cotées en bourse et dans des start-ups'.



Didier Michaud-Daniel sera président exécutif du conseil, qui comprendra quatre administrateurs représentants la famille Bellon (dont la PDG de Sodexo Sophie Bellon), et cinq administrateurs indépendants (tels que Bénédicte Chrétien, DRH de Crédit Agricole).



Ces membres proposés seront nommés avant l'exécution du spin-off et la cotation de Pluxee, lors d'une assemblée générale. Pour rappel, Pluxee regroupera les activités d'avantages sociaux et d'engagement des employés de Sodexo.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris 0.00%