Sodexo fait appel à de grands chefs pour renouveler ses menus

Sodexo a annoncé jeudi la création d'un conseil culinaire. Le groupe de restauration collective veut mettre au point de nouvelles recettes et tester les plus prometteuses dans les restaurants qu'il gère.

Pascal Barbot, Gabriel Kreuther et Jessie Sommarström travailleront avec Lloyd Mann, le chef exécutif mondial de Sodexo, et la Maison Lenôtre. Ils partageront aussi leurs techniques avec les cuisiniers du groupe lors d'ateliers. L'initiative fait partie du plan stratégique de Sodexo à l'horizon 2030. Le groupe a réalisé 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur son exercice 2026.

"Le savoir-faire et la créativité des grands chefs sont une formidable source d'inspiration. Notre ambition est de transformer cette inspiration en réalisations concrètes pour nos clients", explique Won Park Costof, directrice marketing de Sodexo, dans le communiqué.

La cuisine coréenne à l'honneur en 2027

Le conseil consacrera ses travaux de 2027 à la cuisine coréenne. A la clôture jeudi, l'action Sodexo a cédé 0,67%.