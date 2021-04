SODEXO et Uber Eats signent un accord de partenariat mondial

(AOF) - Sodexo et Uber Eats ont signé un accord de partenariat mondial. Ainsi, les détenteurs de cartes restaurant Sodexo pourront régler et se faire livrer leur repas via l'application Uber Eats. Ce partenariat mondial est d'abord lancé en France, puis sera étendu à d'autres pays Européens et en Amérique latine dans les prochains mois.