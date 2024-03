Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo: entrée au classement 2024 d'Ethisphere information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 14:38









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce son entrée au classement 2024 des 'Entreprises les Plus Éthiques au Monde', une liste établie par l'institut Ethisphere et comprenant 136 entreprises présentes dans 20 pays et 44 secteurs d'activité différents.



Unique lauréat de la restauration cette année, Sodexo estime que son entrée dans ce classement 'met en lumière la solide culture éthique du groupe, qui se traduit au quotidien par des comportements éthiques de premier plan dans l'ensemble de ses activités'.



L'évaluation d'Ethisphere repose sur un questionnaire détaillé comprenant 240 questions posées aux entreprises sur leur culture, leurs pratiques ESG, l'éthique, la diversité, l'équité et l'inclusion et leurs initiatives visant à renforcer leur chaîne de valeur.





