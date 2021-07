Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : entouré pour un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Sodexo grimpe de près de 4% avec le soutien d'un relèvement de conseil chez Jefferies directement de 'sous-performance' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 70 à 85 euros, dans une note sur le groupe de services et son pair britannique Compass. Si l'incertitude sur les réouvertures a propulsé les actions du secteur à des plus bas relatifs post-Covid, le broker estime que les revenus du secteur devraient être plus importants au prochain pic, et que le rapport risque-rendement est désormais plus favorable.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +4.12%