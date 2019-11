SODEXO en tête du SBF 120 après ses résultats annuels

Sodexo s'inscrit en tête du SBF 120 après ses résultats (Crédits photo : Flickr - )

(AOF) - En hausse de 6,6% à 106,45 euros, Sodexo signe la plus forte progression du SBF 120 après la publication de résultats annuels solides et l'annonce d'une hausse du dividende. Le résultat net ajusté du fournisseur des "services de qualité de vie" s'élève à 765 millions d'euros, en hausse de 8,3%. Le résultat net publié s'élève à 665 millions d'euros, en hausse de 2,2%. La marge d'exploitation est stable à 5,5 % à taux de change courants et constants. Les gains de productivité ont permis d'absorber les investissements dans la croissance.

Le chiffre d'affaires est croissance interne de 3,6%, au-delà de la fourchette des objectifs de +2 à +3 % annoncés en novembre 2018 et de sa révision à la hausse autour de 3 % en juillet 2019.

A 5,5%, la marge d'exploitation est en ligne avec les indications données en juillet 2019 et se situe dans le bas de la fourchette des objectifs (5,5 % à 5,7 % hors effet de change).

Pour l'exercice 2019-2020, le groupe s'attend à une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 4 %, incluant les grands événements sportifs et à une marge d'exploitation stable, hors effet de change et tout impact potentiel de la mise en œuvre d'IFRS 16.

- Numéro un mondial des « services de qualité de vie » sur les sites de ses clients (97 % des revenus), dont le métier historique est l'offre de services avantages et récompenses (tickets restaurant, bons cadeaux...) ;?

- Potentiel élevé du marché mondial de la restauration collective, estimé à 700 Md€ ;?

- Revenus de 21 MdsE répartis entre les entreprises et administrations, l'éducation, la santé, les sites isolés, les séniors, les sports et loisirs, la défense, les établissements pénitentiaires et les services avantages et récompenses pour 4 % ;

- Positions fortes aux Etats-Unis (43 %), en Europe continentale (30 %) et au Royaume-Uni et Irlande (11 %) ;

- Nettoyage du portefeuille des contrats et succès de l'expertise « différenciante » en Facility Management intégré (Gestion des installations) avec une offre unique de services sur plusieurs pays pour les groupes internationaux ;?

- L'un des meilleurs historiques de progression des résultats sur 16 ans ;

- Situation financière solide, permettant des acquisitions ciblées et des programmes de rachat d'actions.

- Environnement très concurrentiel dans la restauration d'entreprise et taux de sous-traitance déjà très élevé. Comportement très « late cyclical » sur ce segment de marché ;

- Absence de la restauration commerciale concédée (dans les aéroports, gares, autoroutes...), d'où une moindre puissance d'achat ;

- Reculs du real brésilien et du bolivar vénézuélien, qui impactent les marges dans la division avantages&récompenses ;

- Valeur défensive avec deux tiers du CA peu sensibles à la conjoncture ;

- Sensibilité aux évènements sportifs mondiaux et à l'inflation des produits alimentaires ;

- Objectifs 2019-20 : croissance annuelle de 3 % du chiffre d'affaires et retour à une marge d'exploitation supérieure à 6 % ;

- Impact sur les résultats du partenariat mondial avec Microsoft ;

- Attente d'acquisitions, notamment au Royaume-Uni, 3ème marché du groupe, ou d'un retour de cash aux actionnaires ;

- Capital détenu à 37,7 % par la famille fondatrice via le holding Bellon SA, avec des droits de vote supérieurs à 50 %, Sophie Bellon, fille du fondateur Pierre, ayant pris la présidence en janvier 2016.

Les acteurs de l'intérim diversifient leurs activités pour rester concurrentiels. Ils se tournent ainsi davantage vers le conseil en ressources humaines, la formation ou le recrutement. Cette évolution a été favorisée, en France, par la loi Borloo, adoptée en 2005. Cette loi a ouvert le marché du recrutement aux sociétés de travail temporaire. Pour les grands groupes la formation des personnes est un axe stratégique fort car elle leur permet de satisfaire les besoins des entreprises clientes, qui rencontrent de plus en plus de difficultés à recruter. Les groupes se tournent également vers les entreprises de services numériques (anciennement SSII), qui évoluent sur un secteur à plus forte marge que l'intérim. L'un des leaders mondiaux de l'intérim, Randstad, détient ainsi Ausy, qui compte 2.500 ingénieurs. Adecco Group possède désormais l'entreprise de services numériques, Modis.