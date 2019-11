Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : en repli avec des propos d'analyste Cercle Finance • 08/11/2019 à 15:35









(CercleFinance.com) - Sodexo recule de 1,8% sur fond de propos d'Oddo BHF qui relève son objectif de cours de 93 à 99 euros, mais reste à 'alléger', notant que 'la valorisation suggère une légère prime sur l'historique, mais reflète une prime de plus de 30% sur ISS et de 5/10% sur Elior'. Après la publication de résultats annuels du groupe de services, légèrement supérieurs aux attentes, le bureau d'études pointe une structure financière solide mais des prévisions 2020 mitigées, car solides sur la croissance, mais faibles en marge.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -1.51%