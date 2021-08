Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : en recul en direction des 69,3E information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Affichant l'une des plus fortes baisses du SBF120, Sodexo pourrait reprendre appui sur les 69,3E sur lesquels il a puissamment rebondi le 21 juillet. En cas de nouveau rebond, l'ex-plancher des 76,4E du 29 juin pourrait constituer la première résistance à la hausse.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -1.87%