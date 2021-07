Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : en recherche d'un nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 08:04









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que son conseil d'administration a décidé de procéder à la recherche d'un nouveau directeur général pour 'permettre au groupe de renforcer sa compétitivité et d'accélérer sa transformation face aux défis de l'après COVID'. Le conseil a donc mandaté un cabinet de recrutement pour mener à bien la recherche d'un successeur à Denis Machuel, actuel directeur général du groupe de services, qui continuera d'exercer ses fonctions jusqu'au 30 septembre. A compter de cette date, pour assurer la continuité opérationnelle de l'entreprise pendant la recherche, la présidente du conseil d'administration Sophie Bellon exercera également par intérim la fonction de directrice générale.

