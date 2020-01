Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : en hausse, poussé par un analyste Cercle Finance • 17/01/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Le titre Sodexo s'affiche en hausse ce vendredi (+1,3%), porté par l'analyste Berenberg qui annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'neutre' à 'achat', estimant que le groupe pourrait offrir de belles perspectives cette année. 'Selon nous, il y a eu des preuves récentes que le vent est en train de tourner et que Sodexo pourrait être prête à générer une croissance plus robuste en 2020. Nous pensons que cela suffira pour que les actions connaissent une certaine reprise', estime le broker. Berenberg revoit également à la hausse son objectif de cours sur le titre, passant de 105 à 117 euros. Ceci est à comparer à un cours actuel de l'ordre de 101 euros.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.36%