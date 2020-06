Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : en forte baisse, un analyste abaisse son opinion Cercle Finance • 15/06/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Le titre est en forte baisse ce matin (-5%) alors que les analystes de Goldman Sachs ont abaissé leur recommandation sur le titre passant à Vendre (contre Neutre). ' Nous sommes prudents sur Sodexo, avec notre estimation inférieure au consensus pour les deux prochaines années ' indique le bureau d'analyses. Goldman Sachs estime que mis à part l'incertitude persistante, les règles actuelles de distanciation sociale et les changements de consommation posera un défi important à l'industrie de la restauration. ' En l'absence d'un vaccin, nous prévoyons que les deux prochaines années resteront sous pression. Nous sommes également préoccupés par la baisse des volumes d'activité et du risque d'augmentation sur la sécurité alimentaire ' indique le bureau d'analyses. ' Le secteur de la restauration se négocie désormais avec un rendement de free cash flow sur l'année 2022E d'environ 8% contre environ 4% sur cinq dernières années, ce que nous considérons comme excessif '.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -4.66%