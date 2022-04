Sodexo en discussions avec CVC pour céder une part de son activité Avantages & Récompenses

(AOF) - Sodexo serait en négociations avec le fonds d'investissement américain CVC afin d'ouvrir le capital de son activité Avantages & Récompenses, qui regroupe entre autres les services de titres-restaurants ou de cartes cadeaux, ont révélé Les Echos cet après-midi. Selon le quotidien, le spécialiste de la restauration collective serait prêt à céder 20% à 30% de sa division qu'il souhaiterait valoriser jusqu'à 4 milliards d'euros. Des espérance peut-être un eu trop élevées, ont expliqué certaines sources, même s'il s'agit de la division la plus rentable du groupe.

"A ce stade, rien ne dit qu'il y aura un accord à la fin", ont expliqué des proches du dossier aux Echos. Plusieurs candidats auraient d'ailleurs jeté l'éponge en raison du prix demandé trop élevé et d'enjeux fiscaux au Brésil, dont les fonds Bain et Silver Lake.

