Sodexo : emprunt obligataire pour 1,5 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce avoir finalisé un emprunt obligataire d'un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches, 700 millions à cinq ans (avril 2025), à un taux de 0,785%, et 800 millions à neuf ans (avril 2029), à un taux de 1,123%. Cette opération, largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens, vise à permettre à Sodexo d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer ses réserves de liquidité à long terme. Il affectera le produit net à ses besoins généraux.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris 0.00%