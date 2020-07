Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : emprunt obligataire d'un milliard d'euros finalisé Cercle Finance • 09/07/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Sodexo annonce avoir finalisé mercredi un emprunt obligataire d'un montant d'un milliard d'euros, une opération qui 'a été largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens'. Le groupe de services précise que cet emprunt se compose de deux tranches, de 500 millions d'euros à échéance janvier 2024, à un taux de 0,528%, et de 500 millions d'euros à échéance juillet 2028, à un taux de 1,05%.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -2.12%