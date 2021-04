Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : émission d'obligations en dollars Cercle Finance • 13/04/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sodexo indique que sa filiale américaine a émis lundi un emprunt obligataire d'un montant total de 1,25 milliard de dollars en deux tranches : 500 millions à échéance avril 2026, avec un coupon de 1,634%, et 750 millions à échéance avril 2031, avec un coupon de 2,718%. Cette opération est la première émission d'obligations en dollars de Sodexo Inc. Elle utilisera le produit net de l'émission pour les besoins généraux du groupe de services. Les obligations sont garanties par Sodexo SA, la société mère du groupe.

