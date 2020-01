Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : dividende et nominations approuvés en AGM Cercle Finance • 22/01/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que son assemblée générale mixte, réunie mardi avec un quorum de 83,23%, a approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration, dont la fixation du dividende par action, en hausse de 5,5% à 2,90 euros. Les actionnaires ont aussi approuvé la nomination de Véronique Laury et de Luc Messier en qualité d'administrateurs pour trois ans, et renouvelé les mandats d'administrateurs de Sophie Stabile et de Cécile Tandeau de Marsac pour trois ans. Avec les départs de Robert Baconnier et d'Astrid Bellon, le conseil d'administration du groupe de services compte désormais 12 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés et sept membres indépendants.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -0.90%