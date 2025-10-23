Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et 2% en 2026, après +3,3% en 2025

Sodexo EXHO.PA a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2% en 2026, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025.
Le groupe dit également anticiper une marge d'exploitation 2026 légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025.
Il affiche un chiffre d'affaires de 24,1 milliards d'euros en 2025.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer