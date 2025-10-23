 Aller au contenu principal
Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et 2% en 2026, après +3,3% en 2025
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:00

Sodexo EXHO.PA a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2% en 2026, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025.

Le groupe dit également anticiper une marge d'exploitation 2026 légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025.

Il affiche un chiffre d'affaires de 24,1 milliards d'euros en 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SODEXO
56,150 EUR Euronext Paris 0,00%
